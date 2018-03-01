Нафтова компанія Exxon Mobil виходить зі спільних проектів з РФ

Американська Exxon Mobil Corp вийде зі спільних з компанією "Роснефть" проектів з пошуків нових родовищ нафти через санкції, запроваджені щодо Росії.

Про це пише Reuters.

Компанія Exxon заявила, що офіційно почне процес виходу зі спільних з РФ підприємств у цьому році.

При цьому представник Exxon повідомив, що вихід не стосується спільного з росіянами проекту компанії на Сахаліні.

Як відомо, Мінфін США запровдив санкції, які забороняють американським компаніям брати участь в проектах з розробки і видобутку нафти, а також поставляти товари і послуги для реалізації подібних проектів.

Як наголошується вихід Exxon Mobil з проектів з РФ є крутим розворотом компанії, оскільки раніше компанія виступала проти санкцій за вторгнення Росії до Криму, аргументуючи, що вони несправедливо карають американські компанії, дозволяючи іноземним енергетичним конкурентам працювати в країні, яка є найбільшим у світі виробником нафти.

Водночас санкції призупинили роботи над проектом Exxon і "Роснефть", який назвали великим відкриттям в Карському морі за Полярним колом. "Роснефть" в минулому році заявила, що планує повернутися до операцій в рамках проекту в 2019 році.

За даними Reuters, Exxon Mobil веде свою діяльність в більш ніж 50 країнах світу. У 2011 році Exxon Mobil підписав угоду з "Роснефть" для спільної розвідки і видобутку нафти. З того часу компанії створили 10 спільних підприємств.

Нагадаємо, нафтову компанію ExxonMobil до призначення на посаду держсекретаря США очолював Рекс Тіллерсон. У 2013 році президент РФ Володимир Путін нагородив його орденом.