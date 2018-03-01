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Через сніг у Київ не пускають вантажівки, на Одещині більше обмежень

Четвер, 1 березня 2018, 07:22
Через сніг у Київ не пускають вантажівки, на Одещині більше обмежень

Тимчасово заборонено в’їзд великовагового транспорту у міста Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Херсон.

Таке рішення місцевих органів влади на період складних погодних умов, повідомляє Укравтодор станом на 7 ранку 1 березня.

На всіх дорогах при в'їзді до Києва обмежено рух великогабаритних транспортних засобів.

В Одеській області таке ж обмеження на ділянках М-05 Київ – Одеса, М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ; М-15 Одеса – Рені; М-16 Одеса – Кучургани; М-27 Одеса – Чорноморськ; М-28 Одеса – Южний; Н-33 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші; Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг; Р-72 КПП "Старокозаче" – Білгород-Дністровський.

З 6-ї ранку Укравтодор також обмежив рух усіх видів транспорту на дорогах державного значення, крім доріг північних районів Одеської області.

 
Укравтодор

У Миколаївській області рух вантажівок обмежено на ділянці М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (в районі н.п. Коблево).

У Херсонській області – на ділянці дороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на в'їзді у м. Херсон).

За повідомленням Укргідрометцентру, 1 березня на більшій частині території України складні погодні умови: сильний сніг, хуртовини, вночі в Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях дуже сильні снігопади, вдень у південних та центральних областях помірний сніг. Вітер північно-західний 15-20, у Приазов’ї 25-27 м/с.

Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей місцями засніжене, на окремих ділянках снігові перемети.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря коливається від -18° до -22°С. Покриття в більшості перевалів сухе, лише на Вишківському засніжене.

"Українська правда" у Threads

Теми: дорогипогода
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