Газпром: З 1 березня поставок "Нафтогазу" не буде

"Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" з 1 березня і повернув отриману передоплату.

Про це заявив заступник голови правління компанії Олександр Медведєв, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він підкреслив, що "Газпром" дійсно отримав грошові кошти від "Нафтогазу України" в оплату березневих поставок газу.

"Однак, як то кажуть, дороге яєчко до Христового дня. На сьогодні не узгоджено додаткову угоду до діючого контракту з НАК "Нафтогаз України" на поставку газу, необхідну для початку поставок", - сказав Медведєв.

За його словами, в ситуації, що склалася, "Газпром", "діючи в сумлінному ключі", повернув у повному обсязі суму, що надійшла від "Нафтогазу України".

"Очевидно, що поставки газу з 1 березня для НАК "Нафтогаз України" здійснюватися не будуть", - підсумував Медведєв.

Як відомо, "Газпром" 2 роки і 3 місяці не поставляв Україні газ до винесення рішення Стокгольмським судом.

Поставки газу, згідно з контрактом, термін дії якого закінчується в кінці 2019 року, повинні були відновитися після рішення Стокгольмського арбітражу.

За цим контрактом "Нафтогаз" зобов'язаний викуповувати у "Газпрому" від 4 до 5 млрд кубів газу щорічно.

У зв'язку з цим "Нафтогаз" і здійснив передоплату.

28 лютого стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

Більш детально про те, чим закінчився спір між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.