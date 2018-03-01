Нас дивує позиція Газпрому - Коболєв

НАК "Нафтогаз України" здивований рішенням російського Газпрому повернути передоплату за газ.

Про це повідомляє прес-служба НАК, передає Економічна правда.

"Компанія виставила рахунок в рамках договору, зміненого арбітражем, рахунок був оплачений. Ми розцінюємо відмову Газпрому від поставки як порушення договору і невиконання рішення арбітражу", - заявив глава НАК" Нафтогаз-України "Андрій Коболєв.

"Ми купуємо газ тому, що виконуємо рішення арбітражу. Не поставляючи передплачений газ, Газпром перешкоджає виконанню зобов'язань Нафтогазу із закупівлі мінімальних контрактних обсягів", - додав він.

За словами Коболєва, за чотири роки закупівлі газу у європейських постачальників у "Нафтогазу" не було жодної ситуації, коли доводилося б переживати за те, чи отримають вони газ, за ​​який заплатили.

"Сьогоднішня заява Газпрому - черговий привід для європейських контрагентів задуматися про те, чи варто покладатися на контрагента, який може виставити вам рахунок, отримати гроші і відмовитися постачати газ", - зазначив Коболєв.

"А також, чи варто дозволяти такому контрагенту посилювати свої і без того сильні позиції на їхньому ринку за рахунок будівництва Північного потоку 2", - додав він.

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Після чого Газпром повернув Нафтогазу передоплату за газ. Очевидно, що поставки газу з 1 березня для НАК "Нафтогаз України" здійснюватися не будуть.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.