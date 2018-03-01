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Захист Штепи знову заявив відвід суддям, справа зависла

Четвер, 1 березня 2018, 11:23

Захисники Нелі Штепи, яка була міським головою Слов'янська і підозрюється в сепаратизмі, заявили відвід головуючому судді Денису Чижиченку та запасному судді Наталі Васильєвій.

Цю вимогу під час підготовчого судового засідання 28 лютого задовольнили, повідомляє сайт Судової влади 1 березня.

Під головуванням Чижиченка судді Федюшин і Макаров мали розглядати справу № 646/12397/14-к за обвинуваченням Штепи у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 ККУ)

Однак захисники Тананакін, Марченко й Шадрін заявили відвід головуючому судді Чижиченку та запасному судді Васильєвій.

Відвід Чижиченка задовольнили, враховуючи, що він 30 червня та 14 серпня 2017 року розглядав скарги адвоката Шадріна в інтересах Штепи: тоді вивчалися матеріали особової справи та копії процесуальні документи з матеріалів кримінального провадження, а Штепа пояснювала фактичні обставини справи.

"Також встановлені обставини, які унеможливлюють участь запасного судді Васильєвої, а саме: вона є особою тимчасово переміщеною з території, яка тимчасово не підконтрольна владі України", – йдеться в повідомленні.

За аналогічних обставин інші судді заявили самовідводи, які було задоволено.

Матеріали справи №646/12397/14-к (провадження 1кп/639/233/18) передано до канцелярії суду для проведення повторного автоматичного розподілу.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слов'янськсудсепаратизм
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