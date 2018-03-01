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Путін розказав про нову крилату ракету з ядерною установкою і лазерну зброю

Четвер, 1 березня 2018, 11:55

Російська Федерація створила новітню зброю, зокрема крилату ракету з надпотужною ядерною установкою, невразливу для ПРО і ППО, підводний безпілотник, новітню лазерну зброю.

Про це в посланні Федеральним зборам 1 березня заявив президент РФ Володимир Путін.

Глава РФ розповів що США "повним ходом розгортає свої системи ПРО".

"А що ж зробили ми? Чим відповіла на цей виклик Росія? Ось чим. Всі ці роки після одностороннього виходу США з договору про ПРО ми напружено працювали над перспективною технікою і озброєнням. Це дозволило нам зробити стрімкий, великий крок у створенні нових зразків нової стратегічної зброї", - сказав Путін.

Він зазначив, основу російських "сил ядерного стримування" складають ракети стратегічного призначення, що летять по балістичній траєкторії. 

"Ми почали розробку нового покоління ракет. На даний час почали активну фазу випробувань нового комплексу з важкою міжконтинентальною ракетою. Ми назвали його "Сармат", він прийде на зміну комплексу "Воєвода". Можливості ракети "Сармат" значно вищі. При вазі понад 200 тонн вона має коротку активну ділянку польоту, що ускладнює її перехоплення засобами ПРО", - розповів Путін.

""Сармат" буде оснащений широким спектром ядерних боєприпасів великої потужності, в тому числі гіперзвукових, і найсучаснішими системами подолання ПРО", - додав він.  

Путін продемонстрував відео, на якому показано роботу новітньої енергетичної установки для російської зброї.

"Під час польоту енергоустановка вийшла на задану потужність, забезпечила необхідний рівень тяги. Проведений пуск ракети і комплекс наземних випробувань дозволяють перейти до створення принципово нового типу озброєння – стратегічного комплексу ядерної зброї з ракетою, оснащеною ядерною енергетичною установкою", - підкреслив він.

Путін повідомив, що в Росії розроблені безпілотні апарати, які перевищують по швидкості підводні човни і торпеди.

"Можу сказати, що в Росії розроблені безпілотні підводні апарати, здатні рухатися на великій глибині, на дуже великій глибині і на міжконтинентальну дальність зі швидкістю, що кратно перевищує швидкість підводних човнів, торпед і всіх видів навіть найшвидших  надводних кораблів – це просто фантастика", - сказав Путін.

"Ми неодноразово говорили нашим американським і європейським партнерам-членам НАТО, що будемо вживати необхідних заходів для нейтралізації загроз, які виникають для нас у зв'язку з розгортанням глобальної ПРО США. Говорили про це і в ході переговорів, і публічно", - повідомив Путін.

Як повідомляють "РИА Новости", президент РФ також розповів про надзвукову зброю, яка "дуже важлива", "ідеальна" і практично невразлива, і яку хочуть собі всі західні країни.

"У Росії така зброя є", - сказав Путін і зазначив, що її випробування завершене.

"Володіння такою зброєю, безумовно, дає серйозні переваги в сфері збройної боротьби. Її міць, могутність, як кажуть військові експерти, може бути величезною, а швидкість робить невразливою для сьогоднішніх систем ПРО і ППО, оскільки протиракети, якщо по-простому сказати, її просто не доганяють", - повідомив президент.

Він продемонстрував відео про новий авіаційний ракетний комплекс "Кинджал", а справжнім проривом назвав зброю з планеруючим крилатим блоком.

Путін згадав свою цитату з 2004 року про те, що Росії потрібна зброя, якої немає ні у кого в світі. Але тоді Москву ніхто не слухав.

"Послухайте зараз", - сказав глава Росії.

Говорячи про гіперзвукову зброю Росії, Путін зазначив, що вона буде як метеорит – зможе маневрувати в щільних шарах атмосфери, буде практично невразливою.

Путін також додав, що з минулого року у війська вже надходять "бойові лазерні комплекси".

"Наявність таких бойових комплексів кратно – саме кратно – розширює можливості Росії в забезпеченні своєї безпеки", - сказав Путін.

Він додав, що новітні системи озброєнь будуть вироблятися серійно. Усі вони вже є в розпорядженні держави.

"Уже сьогодні можна заявити: у Росії створена високотехнологічна армія", - заявив Путін.

Він додав, що розробки новітньої зброї не суперечать міжнародним угодам і не несуть нікому загрози.

"Зростаюча військова міць Росії нікому не загрожує. У нас не було і немає планів використання цього потенціалу в наступальних, і тим більше агресивних цілях. Ми нікому не загрожуємо, ні на кого не збираємося нападати, нічого ні в кого не збираємося забрати, у нас у самих все є", - сказав президент.

Разом з тим він заявив, що Росія відповість на ядерний напад.

"Зроблено це буде моментально, неважливо, яку бомбу застосовувати проти нашої держави", - підсумував Путін.

Українська правда
Теми: ПутінРосіязброяядерна зброя
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