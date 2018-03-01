НАБУ прийшло з обшуком в кабінет судді Шевченківського суду

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Четвер, 1 березня 2018, 13:15

Працівники НАБУ провели обшук у судді Шевченківського районного суду Києва.

Про це йдеться у повідомленні суду у четвер.

"Детективи НАБУ, виконуючи ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва від 28 лютого 2018 року провели обшук  в особистому кабінеті судді", - повідомили в суді.

Зазначається, що обшук здійснено в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації).

"Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва було надано дозвіл на відшукання та вилучення певних документів", - йдеться у повідомленні.

В суді заявили, що в ході обшуку було вилучено речі, дозвіл на відшукання та вилучення яких ухвалою слідчого судді передбачений не був.

Українська правда
Теми: НАБУ суд обшуки
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