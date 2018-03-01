Рада закликала світ до спротиву виборам Путіна в Криму і бойкоту

Верховна Рада закликає світ завадити виборам президента Російської Федерації в анексованому Криму та не визнавати їх легітимними.

Про це йдеться у зверненні українського парламенту до Ради безпеки та Генеральної асамблеї ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу, НАТО, інших міжнародних організацій, парламентських асамблей, іноземних парламентів та урядів.

Відповідний постанови №7546 з цим зверненням з поправками депутата від БПП Рефата Чубарова підтримали 255 народних депутатів.

Відтак, Верховна Рада визнає намір РФ незаконно провести 18 березня вибори в АРК порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, Гельсінського заключного акту, Будапештського меморандуму 1994 року, резолюції Генасамблеї ООН про територіальну цілісність України від 27 березня 2014 року (№68/262), інших міжнародно-правових актів.

Парламент схвалив звернення з цього приводу до світового співтовариства та доручив Міністерству закордонних справ України невідкладно направити його відповідним міжнародним інституціям.

У зверненні ВР також просить світ не допустити "дій, які б могли заохотити органи влади та окупаційну адміністрацію Російської Федерації до порушення суверенітету України, а також прав і свобод людини на тимчасово окупованій частині її території, а в разі таких дій – застосувати додаткові санкції проти представників органів влади та окупаційної адміністрації" РФ.

"Посилити спільні зусилля, щоб змусити Російську Федерацію забезпечити доступ міжнародних спостерігачів на окупований Кримський півострів для моніторингу порушень прав людей та організації допомоги жертвам репресій", – закликає парламент.

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Максим Бурбак, який представляв проект постанови, заявив, що це важливий сигнал кримчанам, що Україна про них не забула.

Рефат Чубаров під час обговорення запропонував додати заклик уникати здійснення державних та робочих візитів до країн-членів ООН президента Росії, обраного внаслідок незаконних виборів в АРК й Севастополі, а президентам, урядам та парламентам країн-членів ООН – не приймати запрошення та не здійснювати державні та офіційні візити до РФ.

А Борис Тарасюк зазначив, що кримчанам за участь у виборчих комісіях на виборах президента РФ загрожує кримінальна відповідальність за українським законодавством.