Снігопади триватимуть: Кличко покликав на поміч армію

Найближчої доби погоду в Україні буде визначати поле зниженого атмосферного тиску і холодна повітряна маса.



Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



У п'ятницю 2 березня в Україні очікується невеликий сніг, вдень у південній частині помірний сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах – ожеледиця.



Вітер переважно південно-східний, 7-12 м / с, вдень в південних областях місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 11-16°, в західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях до 20°, в Карпатах і на Прикарпатті 21-26° морозу; вдень 4-9°, на заході до 12° морозу, на півдні та Закарпатті від 3° морозу до 2° тепла.



У Києві – невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 7-9° морозу.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці в день 2 березня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 13,7 градусів тепла в 1995 році, а найнижча вночі на позначці 20,9 градусів морозу в 1929 році.



В суботу 3 березня в західних областях України пройде невеликий сніг, вітер північно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 10-15° морозу, вдень 3-9° морозу, на Закарпатті вночі 4-9 морозу, вдень 0-5 морозу.



На решті території сніг, у східних, вночі й в більшості центральних областей, сильний сніг; в південній частині, вдень і в Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях сніг з дощем (вночі в Херсонській та Запорізькій областях місцями сильні опади), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.



Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу, на півдні вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.



У Києві – сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 2-4° морозу.

У свою чергу київський міський голова Віталій Кличко під час засідання Київради в четвер звернувся до Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ з проханням про залучення особового складу до прибирання від снігу вулиць столиці.



Мер підкреслив, що столична влада завчасно розробила алгоритм роботи всіх комунальних служб в надскладних погодних умовах і всі дії тримає на контролі.



"Але, зауважу, поки тривають інтенсивні опади, швидко прибрати сніг з доріг і тротуарів вкрай складно. За технологією, активна робота техніки і комунальних працівників починається після закінчення снігопаду", - сказав він.

Крім цього мер своїм розпорядженням скасував заняття в школах і дошкільних установах в п'ятницю і суботу, а також звернувся до всіх організацій Києва оголосити 1 березня короткий робочий день, щоб увечері не було пікового навантаження на транспортну інфраструктуру столиці.