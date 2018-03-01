Рада вперше поіменно назвала "бранців Кремля"

Верховна Рада попросила парламенти іноземних держав засудити політичних репресій Росії проти громадян України і допомогти звільнити політичних в’язнів з в’язниць РФ.

За відповідну постанову у середу проголосували 241 народний депутат.

Зокрема Рада просить використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми стосовно Російської Федерації з метою "негайного звільнення нею всіх заручників, захоплення яких спричинене збройною агресією Російської Федерації проти України".

Також Рада просить докласти зусиль, щоб звільнити українців, які незаконно утримуються Росією. Зокрема:

Олега Сенцова,

Романа Сущенка,

Олександра Кольченка,

Павла Гриба,

Володимира Балуха,

Станіслава Клиха,

Миколи Карпюка,

Еміра-Усеїна Куку,

Мусліма Алієва,

Вадима Сірука,

Енвера Бекірова,

Рефата Алімова,

Арсена Джеппарова,

Сергія Литвинова,

Віктора Шура,

Олексія Чирнія,

Валентина Вигівського,

Руслана Зейтуллаєва,

Юрія Прімова,

Рустема Ваітова,

Ферата Сайфуллаєва,

Олександра Костенка,

Андрія Коломійця,

Енвера Мамутова,

Рустема Абільтарова,

Зеврі Абсеітова,

Ремзі Меметова,

Теймура Абдуллаєва,

Узеіра Абдуллаєва,

Рустема Ісмаілова,

Айдера Саледінова,

Еміля Джемаденова,

Марлена Асанова,

Сейрана Салієва,

Мемета Белялова,

Тимура Ібрагімова,

Сервера Зекіряєва,

Ернеса Аметова,

Євгена Панова,

Дмитра Штиблікова,

Олексія Бессарабова,

Володимира Дудки,

Гліба Шаблія,

Олексія Стогнія,

Миколи Шиптура,

Еміля Мінасова,

Бекіра Дегерменджи,

Асана Чапуха,

Кязіма Аметова,

Руслана Трубача,

Ісмаіла Рамазанова,

Євгена Каракашева.

Також Рада просить докладати зусиль, щоб звільнити всіх інших незаконно ув’язнених і незаконно утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, окремих районів Донецької і Луганської областей та на території Російської Федерації.

Водночас, Рада просить вимагати від Росії забезпечити безперешкодний допуск міжнародних місій та правозахисних організацій на тимчасово окуповані території України з метою здійснення постійного моніторингу за ситуацією у сфері додержання прав людини.

Під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що до цього списку буде додано Миколу Сизановича.

"Вперше парламент зараз приймає постанову, в якій поіменно називаються, як українці, так і кримські татари, яких утримують в тюрмах окупованого Криму, в Лєфортово, в інших тюрмах РФ. І ми маємо кілька жахливих випадків, коли громадян з окупованого Донецька чи Луганська вивозили в Ростов а потім до Сибіру. Це, наприклад, Микола Сизанович. Ми також маємо назвати його і'мя".

Вона також розповіла, що наразі немає прогресу щодо звільнення багатьох українців.

"Завтра (п’ятниця – ред.) ми матимемо, якщо не зірветься, хороші новини відносно двох українців, яких утримують в РФ… В той же час, поки що, безрезультатними є всі наші зусилля щодо звільнення Олега Сенцова, Романа Сущенка, Олександра Кольченка, Карпюка, Клиха, Гриба і інших політв’язнів Кремля", - сказала Геращенко.

Також вона заявила, що наразі в українських тюрмах перебувають "двадцять росіян, які приїхали вбивати українців".

Як відомо, під час прес-конференції у середу президент Петро Порошенко заявив, що до кінця тижня очікується обмін з Росією.