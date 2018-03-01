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Порошенко просить генпрокурора перевірити обґрунтованість штрафу Коболєва

Четвер, 1 березня 2018, 18:36

Президент Петро Порошенко доручив генеральному прокурору Юрію Луценку перевірити обґрунтованість нарахування штрафу голові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву.

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

"Під час засідання РНБО щодо енергетичної безпеки держави … було піднято питання штрафів Нафтогазу Державною фіскальною службою. Президент звернувся до генерального прокурора і в.о. голови ДФС перевірити обгрунтованість претензій фіскальної служби", - написав речник.

Як відомо, Державна фіскальна служба оштрафувала голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на загальну суму 8,3 мільярда гривень за порушення митних правил.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЛуценкоНафтогаз
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