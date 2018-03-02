Янукович каже, що не отримував даних про підготовку захоплення Криму

Обвинувачений в державній зраді президент-утікач Віктор Янукович заявляє, що по станом на 20 лютого 2014 роки не отримував ніякої інформації про підготовку військового захоплення Криму.

Про це він сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання, чи відомо йому, що 20 лютого Росія почала військове захоплення Криму, і на що він розраховував, коли звертався 1 березня до Путіна – повернути собі Україну і розплатитися Кримом.

"Ніякої інформації про будь-яку підготовку в Криму збройного захоплення не було у мене. Не надходило ані від військових, ані від спецслужб, ані від органів місцевої влади", – сказав Янукович.

Він розповів про підписання 21 лютого в Києві угоди про мирне врегулювання "протистояння людей з владою на Майдані" між ним і опозицією, гарантами чого виступили керівники МЗС Німеччини, Франції та Польщі.

Потім заявив, що опозиція цю угоду порушила, і ввечері 21 лютого почала захоплення адмінбудівель у Києві та Межигір'я.

Він також розповів про свою втечу з Києва.

"21 лютого я виїхав до Харкова приблизно близько 23 годин 2 вертольотами. І 22 числа планував взяти участь в з'їзді депутатів всіх рівнів південного сходу України", – розповів Янукович.

Він розповів, що, за даними місцевих служб безпеки і його особистої служби, залишатися в Харкові було "дуже небезпечно – могло статися все".

"Тому прийняв рішення рухатися далі за маршрутом – він у мене був відпрацьований – це Донецьк, потім Крим", – розповів президент-утікач.

Він також розповів, що під час своєї втечі зустрічався з людьми в Севастополі. І нібито кримчани заявляли, що бояться за свою безпеку і нібито самі говорили про бажання знайти захист у Росії.

"Я на власні очі бачив 23 лютого людей в Севастополі, які закінчили мітинг і йшли в центрі міста, обговорювали ситуацію, яка була в Києві. Мені вдалося переговорити з цими людьми. Я почув від них велике занепокоєння за свою безпеку і бажання знайти захист у Росії. Це я почув", – сказав Янукович.

Він додав, що це ж почув від екс-голови Севастопольської міськадміністрації Володимира Яцуби.

"Я зустрівся з главою адміністрації севастопольської Яцубою, який розповів, що народ налаштований дуже рішуче – він теж був на цьому мітингу. Цю інформацію я в той час отримав, і можу повторити, що кримчани прийняли це рішення провести референдум. Фактично це була відповідь на антидержавний переворот і спосіб захистити себе", – виправдовувався Янукович.

Як відомо 20 лютого 2014 року тодішній спікер кримського парламенту Володимир Константинов в Москві заявив, що в разі перемоги Майдану ВР Криму буде голосувати про відділення Криму від України.

Як розповідав в інтерв'ю "Українській правді" представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, "20 і 21 лютого 2014 року ГУР мало попередні дані по плануванню російською стороною силових дій".

За його словами, починаючи з 22 лютого 2014 року відбувалося нарощування російських сил на півдні РФ і в Криму. Росія почала приховано перекидати війська на півострів великими десантними кораблями з території РФ в порушення російсько-українських угод.

"Доповіді про те, що, за попередніми даними, є плани про захоплення Криму, вже пішли на вище державне та військове керівництво. Ми доповідали щодоби, як це визначено керівними документами", – зазначив він.