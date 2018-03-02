Іноземцям стане легше отримати водійське посвідчення в Україні

Всі іноземні громадяни, які працюють чи навчаються в Україні, тепер зможуть складати теоретичну частину іспиту на право керування транспортним засобом англійською мовою.

Про це йдеться у повідомленні Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що мову для іспиту з ПДР можна обрати самостійно перед початком проходження іспиту.

"Після вибору мови, в англійському перекладі також надається інструкція щодо проходження іспиту. Повний перелік питань з ПДР та відповідей до них англійською мовою також можна завантажити з сайту Головного сервісного центру МВС", - сказано у заяві.

Начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій розповів, що є багато громадян, які навчаються чи працюють в Україні потребують складання іспиту саме англійською мовою.

За його словами, у 2017 році кількість таких іноземців склала 3620.

Повідомляється, що з професійним перекладом іспиту допомогла Консультативна місія Європейського Союзу в Україні.