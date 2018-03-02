У Командуванні Повітряних сил зникли таємні документи про мобілізацію

Командування Повітряних сил Збройних сил почало службове розслідування за фактом зникнення секретної документації в одній з військових частин у Вінниці.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що по факту відсутності документу з грифом таємності у Командувані Повітряних Сил проводиться службове розслідування.

В ухвалі Вінницького міського суду від 20 лютого зазначається, що Слідчий відділ УСБУ у Вінницькій області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22018020000000005 від 12.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 422 КК України, щодо факту втрати матеріального носія секретної інформації.

Йдеться про спільний наказ Міноборони та Генерального штабу ЗСУ від 10.03.2017 № 1т/05 "Про затвердження тимчасової інструкції про порядок проведення бойової, мобілізаційної готовності, готовності до виконання функціональних завдань у військових організаційних структурах Міністерства оборони України та Збройних Силах України в особливий період".

Вказується, що 7 лютого, у ході проведення загальної перевірки наявності секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації за 2017 рік у режимно-секретному відділі управління захисту інформації Командування Повітряних сил ЗСУ виявлено відсутність матеріального носія секретної інформації.