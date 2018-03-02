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В зоні АТО внаслідок обстрілу загинув військовий - штаб

П'ятниця, 2 березня 2018, 17:24

В зоні АТО загинув український військовий, ще двоє отримали поранення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Від початку сьогоднішньої доби, зафіксовано 6 ворожих обстрілів. Унаслідок цих дій, на жаль, загинув український воїн, ще двоє наших захисників отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати укріплення ЗСУ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"На Луганському напрямку ворог застосував 120-мм міномети по наших позиціях поблизу Троїцького. На Донецькому напрямку противник неодноразово, з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї обстрілював українські опорні пункти у передмісті Авдіївки", - повідомили в штабі.

Українська правда

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Теми: АТОвійнаДонбас
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