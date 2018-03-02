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ТКГ оголосила про повне і безстрокове перемир’я на Донбасі - ЗМІ

П'ятниця, 2 березня 2018, 20:32
ТКГ оголосила про повне і безстрокове перемир’я на Донбасі - ЗМІ

У тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.

Про це повідомляється у заяві ТКГ, яку поширила прес-служба спецпредставника ОБСЄ в групі Мартіна Зайдіка, передає DW.

"Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей ... наголошує на важливості забезпечення миру і спокою для населення в зоні конфлікту на Сході України", - йдеться у документі.

У ньому ТКГ наголосила на важливості прийняття і дотримання наказів про припинення вогню, ефективному застосуванні дисциплінарних заходів у випадках порушення перемир’я та уникненні наступальних дій і розвідувальних операцій.

Крім того у заяві нагадують про важливість суворої заборони ведення вогню в напрямку і з боку населених пунктів, розміщення і застосування важкого озброєння в населених пунктах і поблизу них та навмисного обстрілу цивільної інфраструктури - шкіл, дитячих садків, лікарень та громадських приміщень.

Пізніше на сайті ОБСЄ з’явилася офіційна заява ТКГ із закликом до припинення вогню.

"Тристороння контактна група за участю представників певних районів Донецької та Луганської областей визнає позитивний вплив перемир’я від 20 грудня 2017 року … і повторно підтверджує свою цілковиту прихильність до всеосяжного, сталого та безстрокового припинення вогню, починаючи з 5 березня 2018 року в 00:01 годин (за київським часом), - заявляють в ОБСЄ.

Як відомо, 23 грудня 2017 року на Донбасі востаннє проголосили перемир’я. Про нього ТКГ домовилась у Мінську, однак режим "тиші" неодноразово порушували.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасвійнаРосія
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