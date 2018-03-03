Біля наметового містечка під ВР відбулись сутички з поліцією

Біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

В ході сутичок протестувальники підпалили шини. Поліція затримала близько 30 осіб. Повідомляється, що з обох боків є поранені. Діагнози: черепно-мозкові травми, газові опіки.

Як повідомили "Українській правді" очевидці, поліція прийшла під ВР до наметового містечка проводити слідчі дії у низці кримінальних справ. У відповідь на це люди з містечка почали палити шини.

Під час операції у снігу було виявлено гранату. Поліція стверджує, що вона належить одному із затриманих.

Як повідомив кореспондент "Української правди", демонтувати містечко не є метою поліції. Правоохоронці звільняють проїжджу частину вулиці Грушевського. Проїзд перекрито. Наметове містечко оточене поліцією з усіх сторін.