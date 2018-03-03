Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Біля наметового містечка під ВР відбулись сутички з поліцією

Субота, 3 березня 2018, 06:38
Біля наметового містечка під ВР відбулись сутички з поліцією

Біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

В ході сутичок протестувальники підпалили шини. Поліція затримала близько 30 осіб. Повідомляється, що з обох боків є поранені. Діагнози: черепно-мозкові травми, газові опіки.

Як повідомили "Українській правді" очевидці, поліція прийшла під ВР до наметового містечка проводити слідчі дії у низці кримінальних справ. У відповідь на це люди з містечка почали палити шини.

 
 

Під час операції у снігу було виявлено гранату. Поліція стверджує, що вона належить одному із затриманих.

 

Як повідомив кореспондент "Української правди", демонтувати містечко не є метою поліції. Правоохоронці звільняють проїжджу частину вулиці Грушевського. Проїзд перекрито. Наметове містечко оточене поліцією з усіх сторін.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяВерховна Радамітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
Усі новини...
Реклама: