Заборону на болгарську вакцину БЦЖ скасували

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Субота, 3 березня 2018, 17:40

Держлікслужба скасувала розпорядження про тимчасову заборону болгарської вакцини БЦЖ.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ від 3 березня.

"Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала раніше видане розпорядження про тимчасову заборону вакцини БЦЖ", - зазначено у повідомленні.

Рішення про відкликання заборони ухвалено на підставі висновку групи оперативного реагування на несприятливу подію, що підтверджує відсутність зв’язку між летальним випадком у Сумській області та застосуванням вакцини БЦЖ.

"Вакцина БЦЖ, яку застосовують в Україні, вироблена в Болгарії. Вона якісна та безпечна, прекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров’я", - зазначили у МОЗ. 

Як відомо, 1 березня Держлікслужба тимчасово заборонила болгарську вакцину БЦЖ ліофілізовану /BGG VACCINE FREEZE-DRIED серії 297 через повідомлення Білопільської райлікарні про те, що після імунізації померла дитина.

У МОЗ зазначили, що 2 березня регіональна група оперативного реагування на смерть дитини після імунізації надала результати розслідування: висновки підтверджують, що смерть дитини не пов’язана зі щепленням проти туберкульозу. Тож, на думку МОЗ, Держлікслужба має скасувати тимчасову заборону болгарської вакцини БЦЖ.

Теми: здоров'я МОЗ вакцинація
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