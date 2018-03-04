Теніс: Цуренко виграла турнір в Акапулько

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Неділя, 4 березня 2018, 05:50

Українська тенісистка Леся Цуренко перемогла на турнірі Abierto Mexicano Telcel в Акапулько (Мексика) з призовим фондом у $250 тисяч.

У вирішальному поєдинку друга "ракетка" України у 3 сетах здолала представницю Швейцарії Штефані Фогеле - 5:7, 7:6, 6:2.

На шляху до фіналу Леся перемогла американку Лорен Девіс (6:4, 6:1), представниць Автралії Арину Родіонову (6:3, 6:1) і Дар'ю Гаврилову (6:2, 6:4) і француженку Крістіну Младенович (6:2, 6:2).

Зазначимо, що у минулому році Цуренко також виграла турнір в Акапулько.

Перемога у фіналі Abierto Mexicano Telcel принесла українці $43 тисячі призових і 280 рейтингових очок. 

Олексій Павлиш, УП

Теми: спорт
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