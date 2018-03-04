Доба в АТО: 8 обстрілів, бойовики застосували міномети

За минулу добу, 3 березня, бойовики 8 разів порушили режим тиші – ніхто з бійців ЗСУ не постраждав.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За темної пори доби російсько-окупаційні війська відновили обстріли укріплень Збройних Сил України. На Донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети поблизу Водяного на Приазов’ї, а 82-мм міномети – неподалік Пісків", – йдеться у звіті.



На Луганському напрямку ворог вів вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї довкола Кримського.

З гранатометів різних типів загарбники обстрілювали позиції сил АТО біля Луганського, Новгородського, Станиці Луганської і Щастя.

Зі стрілецької зброї окупанти порушували перемир’я на підступах до Малинового.



