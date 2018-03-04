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Аргентинську газету першою звинуватили у порушенні польського закону про нацпам'ять

Неділя, 4 березня 2018, 06:24

Аргентинська газета Pagina 12 стала першою, кого звинуватили в порушенні польського закону про Інститут національної пам'яті.

Про це пвідомляє AFP.

Наближена до польського уряду громадська організація "Польська ліга проти наклепу" звинуватила сайт газети Pagina 12 і її журналіста Федеріко Павловського в "діях, спрямованих на шкоду польської нації і  репутації польських солдатів".

Зазначається, що аргентинська газета використала фото 1950-х років, на якому зображений солдат польського антикомуністичного опору після Другої світової війни, у статті про різанину в Єдвабному.

У 1941 році група польського населення в селі Єдвабне вчинила погром і вбила не менше 300 євреїв під час німецької окупації.

Як відомо, закон про Інститут національної пам’яті набрав чинності 1 березня.

Він передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Ізраїль виступив категорично проти нових поправок до закону про Інститут національної пам’яті. США також засудили рішення президента Польщі підписати скандальний закон.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщаісторія
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