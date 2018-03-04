В Україну йдуть сильні снігопади

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на території України.

Як зазначається на сайті ДСНС із посиланням на інформацію Укргідрометцентру, 4 березня внаслідок впливу активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови.

У південних, східних, більшості центральних областей сильний сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь.

У Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях та Карпатах сильний сніг, хуртовини.

В Україні пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни ожеледиця.

На Київщині та у місті Києві пориви вітру 15-18 м/с; на дорогах ожеледиця.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме 2 (жовтий) рівень загрози порушення руху автотранспорту, ускладнення роботи електричних мереж, комунального господарства", - попередили в ДСНС.