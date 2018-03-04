У Кривому Розі через руйнування даху загинув працівник ArcelorMittal

На підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" через руйнування металевого даху не працюючого відділення конвертерного цеху загинув робітник.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, 3 березня о 21:14 до Служби порятунку "101" міста Кривий Ріг від диспетчера ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" надійшло повідомлення, що сталося руйнування металевого даху не працюючого відділення конвертерного цеху, в якому проводились ремонтні роботи.

На місці рятувальниками було з’ясовано, що під завалами перебував працівник, віком орієнтовно 25 років.

Фото ДСНС

О 12:30 неділі тіло загиблого працівника було вилучено з-під завалів.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.



ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

У лютому стало відомо, що "ArcelorMittal" після блокади надходжень сировини з тимчасово непідконтрольних територій України почав закупівлі в РФ.

Компанія пояснила, що вимушено збільшила імпорт вугілля і коксу, в тому числі з Росії, щоб уникнути зупинки виробництва