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У Підмосков'ї автобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблий – ЗМІ

Неділя, 4 березня 2018, 14:43

Одна людина загинула і троє постраждали в ДТП за участю снігоприбиральної машини і рейсового автобуса з громадянами України в Чеховському районі Підмосков'я.

Про це повідомили в неділю ТАСС у прес-службі ГУ МВС РФ по Московській області.

"Близько 13:45 в районі 78-го км автодороги "Крим" в бік області сталося зіткнення рейсового автобуса і снігоприбирального автомобіля "КамАЗ", - сказали у відомстві, зазначивши, що за попередніми даними, одна людина загинула і ще троє постраждали.

Джерело ТАСС в екстрених службах в свою чергу уточнило, що в автобусі перебували 20 осіб, включаючи двох водіїв, переважно громадяни України.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДТП
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