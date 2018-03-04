Порошенко: коаліційна угода в Німеччині – дороговказ для підтримки України

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Неділя, 4 березня 2018, 16:23

Президент Петро Порошенко вважає, що узгоджена коаліційна угода в Німеччині свідчить про продовження політичної підтримки України.

Про це йдеться у його повідомленні в Twitter.

"Сердечно вітаю наших німецьких друзів із рішенням членів Соціал-демократичної партії Німеччини - разом з ХДС/ХСС - створити новий Федеральний уряд!", - зазначив Порошенко.

"Узгоджена коаліційна угода - чіткий дороговказ для продовження політичної підтримки України та завершення російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у неділю в Німеччині соціал-демократи дали згоду на створення "великої коаліції" з блоком канцлерки Ангели Меркель ХДС/ХСС. "За" створення "великої коаліції" проголосували 66 відсотків членів партії.

Рішення соціал-демократів відкриває шлях для створення нового уряду Німеччини, що почне діяти в середині березня.

Німецька канцлерка Ангела Меркель привітала рішення членів Соціал-демократичної партії Німеччини підтримати створення "великої коаліції".

Українська правда
Теми: Німеччина Порошенко
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