Порошенко: коаліційна угода в Німеччині – дороговказ для підтримки України
Президент Петро Порошенко вважає, що узгоджена коаліційна угода в Німеччині свідчить про продовження політичної підтримки України.
Про це йдеться у його повідомленні в Twitter.
"Сердечно вітаю наших німецьких друзів із рішенням членів Соціал-демократичної партії Німеччини - разом з ХДС/ХСС - створити новий Федеральний уряд!", - зазначив Порошенко.
Сердечно вітаю наших німецьких друзів із рішенням членів Соціал-демократичної партії Німеччини - разом з ХДС/ХСС - створити новий Федеральний уряд!— Петро Порошенко (@poroshenko) March 4, 2018
Узгоджена коаліційна угода - чіткий дороговказ для продовження політичної підтримки України та завершення російської агресії. pic.twitter.com/DBvNYNDEJB
"Узгоджена коаліційна угода - чіткий дороговказ для продовження політичної підтримки України та завершення російської агресії", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у неділю в Німеччині соціал-демократи дали згоду на створення "великої коаліції" з блоком канцлерки Ангели Меркель ХДС/ХСС. "За" створення "великої коаліції" проголосували 66 відсотків членів партії.
Рішення соціал-демократів відкриває шлях для створення нового уряду Німеччини, що почне діяти в середині березня.
Німецька канцлерка Ангела Меркель привітала рішення членів Соціал-демократичної партії Німеччини підтримати створення "великої коаліції".