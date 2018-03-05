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Дочка ректора російського унівеситету заявила, що це він написав дисертацію Путіну

Понеділок, 5 березня 2018, 00:53

Ректор Санкт-Петербурзького гірничого університету Володимир Литвиненко особисто написав дисертацію президента Росії Володимира Путіна.

Про це розповіла його донька Ольга Литвиненко, пише Радіо Свобода.

"Одна з таємниць Володимира Путіна, яка добре відома Ользі Литвиненко, пов'язана з тим, як він захищав свою кандидатську дисертацію", - пише видання.

Наукову роботу Путін захистив в 1997 році, в Гірничому інституті, нині університеті, який очолює Володимир Литвиненко. У той час Путін вже працював в Москві і займав посаду заступника керуючого справами президента РФ.

За словами Ольги, її батько після того, як став ректором в 1994 році, "організував незаконний бізнес - виготовлення дисертацій". Наукові роботи писала група з професорсько-викладацького складу університету. Крім того, тим хто купив дисертацію забезпечувався її успішний передзахист і захист.

"Потім це все батько проштовхував через Вищу атестаційну комісію", - додала Литвиненко.

"А Путіну він писав особисто цю дисертацію. 1997 рік, літо, до нас на дачу завезли ксерокс, мій батько взяв відпустку. Путін ніколи не з'являвся у нас на дачі, ніколи не консультувався з моїм батьком про дисертації, тобто це не було так, що приходить аспірант до професора: у мене є такі питання, давайте обговоримо, перепишіть і так далі. Ні, тут цього абсолютно не було. Тобто все це написав виключно мій батько", - сказала Литвиненко.

Вона вважає, що Литвиненко написав дисертацію для Путіна безкоштовно в якості подяки "за допомогу в отриманні посади ректора". Крім того, у них був спільний бізнес.

У 2006 році дослідники інституту Брукінгса у Вашингтоні виявили в дисертації Володимира Путіна під назвою "Стратегічне планування відтворення мінерально-сировинної бази регіону в умовах формування ринкових відносин" плагіат.

16 з 20 сторінок, якими починається ключова частина роботи Путіна, були або скопійовані, або переписані з мінімальними змінами з книги "Стратегічне планування і політика" професорів Піттсбурзького університету Вільяма Кінга і Девіда Кліланда, опублікованої в 1979 році, а в 1982-му перекладеної російською мовою.

Шість діаграм і графіків з роботи Путіна майже повністю збігаються з американськими.

Литвиненко очолював передвиборний штаб Путіна в 2000, 2004 і 2012 роках. У цьому році він став одним із співголів штабу.

У 2017 році він зайняв 122 місце в рейтингу 200 найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосія
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