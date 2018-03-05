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Президент Словаччини запропонував нові вибори через вбивство журналіста

Понеділок, 5 березня 2018, 04:26

У зв'язку з вбивством словацького журналіста Яна Куцяка президент країни Андрей Кіска зажадав "далекосяжних наслідків".

Про це він заявив в телевізійному зверненні, пише DW.com.

Кіска бачить два виходи з назріваючої в країні політичної кризи: масштабне перетворення уряду або дострокові нові вибори.

Зокрема, президент звинуватив уряд у Братиславі в "зверхності влади".

За його словами, він навмисно прочекав тиждень, щоб побачити які заходи і політичні рішення висуне уряд для відновлення довіри громадян, проте досі не почув жодних пропозицій.

"Деякі подали у відставку, але я не бачу ніякого плану, щоб вивести країну з цієї кризи довіри", підкреслив словацький президент.

Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста. 

Колега журналіста Куцяка розповіла, що він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".

1 березня стало відомо, що поліція Словаччини затримала італійського підприємця Антоніна Вадалу, який був одним з головних фігурантів у розслідуванні Яна Куцяка. Поліція також затримала його брата Бруно та двоюрідного брата П'єтро Катроппу. 

Всіх затриманих підозрюють у зв'язках з італійським мафіозним кланом "Ндрангета". Оскільки протягом 48 годин не було виявлено жодних доказів, які давали б законні підстави в подальшому утримувати їх під вартою, вони були звільнені.

"Українська правда" у Threads

Теми: Словаччина
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