Посольство США в Туреччині припинило роботу через загрозу безпеці

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Понеділок, 5 березня 2018, 06:32

Дипломатичне представництво США у Стамбулі буде закрите через загрозу безпеці.

Про це йдеться у повідомленні на сайті посольства.

"Посольство США в Анкарі буде закрите для громадськості 5 березня 2018 року через загрозу безпеці. Посольство оголосить про відкриття після відновлення послуг", - сказано у повідомленні.

Протягом цього періоду будуть надаватися лише екстренні послуги.

Посольство рекомендує уникати натовпів, не наближатись до посольства і подбати про власну безпеку. Яка саме небезпека загрожує громадянам, не уточнюється.

Теми: Туреччина США
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