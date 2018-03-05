Посольство США в Туреччині припинило роботу через загрозу безпеці
Дипломатичне представництво США у Стамбулі буде закрите через загрозу безпеці.
Про це йдеться у повідомленні на сайті посольства.
"Посольство США в Анкарі буде закрите для громадськості 5 березня 2018 року через загрозу безпеці. Посольство оголосить про відкриття після відновлення послуг", - сказано у повідомленні.
Протягом цього періоду будуть надаватися лише екстренні послуги.
Посольство рекомендує уникати натовпів, не наближатись до посольства і подбати про власну безпеку. Яка саме небезпека загрожує громадянам, не уточнюється.