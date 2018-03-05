Дороги України подекуди засніжені й слизькі

Покриття доріг державного значення в більшості областей місцями засніжене, в Кіровоградський і Черкаський областях місцями утворився накат.

У Рівненський, Дніпропетровський, Луганський та Одеський областях місцями ожеледь, повідомляє Укравтодор станом на 8 ранку 5 березня.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря коливається від -13 до -22°С. Покриття на більшості перевалів сухе.

Проїзд дорогами державного значення та на перевальних ділянках доріг забезпечено.

Дорожні підприємства працюють в цілодобовому режимі.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно 213 одиниці техніки та 375 робітників, в черговому режимі – 1360 одиниць техніки та 1870 робітників.

За повідомленням Гідрометцентру, 5 березня вночі на півночі Лівобережжя місцями невеликий сніг, на решті території буде без опадів. Вітер західний з переходом в південний 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14 морозу, в західних областях вдень -1-6 морозу, на заході та півдні країни від 1 морозу до 4 тепла, на Закарпатті до 7 тепла.