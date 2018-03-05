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"Укрексімбанк" засвітив ціну тепловозів General Electric

Понеділок, 5 березня 2018, 10:29

ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" 3 березня оприлюднило в системі "Прозоро" звіт про укладення договору від 23 лютого з ТОВ "Джиі Україна" на постачання локомотивів на 140,4 мільйона гривень (з ПДВ) для подальшої передачі у лізинг.

Про це повідомляють "Наші гроші".

У звіті наведено  кількість замовлених тепловозів ТЕ33АС виробництва "Дженерал електрик компані" (США) – 30 штук, та їх вартість – 4,68 млн доларів (з ПДВ).

При цьому у прес-службі УЗ стверджують, що тепловози обійдуться Україні приблизно у 3,5 млн доларів за одиницю. "Близько 800 тисяч з цієї суми залишаться в бюджеті у вигляді ПДВ. Майже 0,4 млн доларів залишиться в Україні за рахунок локалізації виробництва", - наголошують у компанії.

Строк дії договору визначено 28 лютого 2019 року з можливістю продовження.

Жодних інших подробиць у оприлюдненому звіті не наведено.

Раніше ЕП оприлюднила листа "Укрексімбанку" на адресу віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, в якому державний банк повідомив, що здійснить 100% передплату за 30 локомотивів "в сумі не більше 140,4 млн доларів з ПДВ". В листі банк попросив сприяти усунення (послабленню) регуляторних обмежень Нацбанку для проведення розрахунків за угодою.

Рекомендуємо почитати: Зранку гроші — увечері тепловози: що за контракт УЗ уклала з General Electric

Економічна правда

Теми: транспортСША
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