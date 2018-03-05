В Україні за звинуваченням у шпигунстві судять 33-річного білоруса

В Україні судять 33-річного громадянина Білорусі Юрія Політику за звинуваченням у шпигунстві.



Про це йдеться в статті "Української правди".

За версією прокуратури Політика намагався вивезти в своєму смартфоні аерозйомку зони АТО. До неї додавалася секретна карта наступальної операції "Шторм", яку ВСУ планували на початку липня 2017 року, між Маріуполем і Новоазовськом.

За інтерес до секретних даних білорусу загрожує від 8 до 15 років в'язниці.

Спецслужби "вели" Політику кілька місяців. Сам мінчанин називає це "підставою" і провокацією.

Всі звинувачення на свою адресу білорус відкидає.

"Я повністю заперечую свою провину. Нічого з того, що мені приписують, не було. Я - не шпигун! Ні на кого не працював - ні на Білорусь, ні на Росію. У них є тільки одні припущення - то я працював на КДБ Білорусі, то на ФСБ Росії. Вони самі не впевнені точно", – розповів УП Політика.

Політика звинувачення відкидає фото: ельдар сарахман, уп

Білорус також заявляє, що свідчення з нього після затримання нібито вибивали силою. За його словами, вивезли в ліс, погрожували зброєю.

В СБУ ці заяви відкидають.

У СІЗО Політика сидить більше восьми місяців. У лютому в Чернігові почалися попередні слухання у справі. Його долю вирішить колегія з трьох суддів.

Наступне засідання призначено на 27 березня.

Процес над Юрієм Політикою важливий в контексті подій, що сталися після його затримання, зазначається в матеріалі УП.

Через два місяці, 24 серпня 2017-го, в Білорусі зник українець Павло Гриб, якого, як виявилося пізніше, викрали спецслужби Росії. Гриба звинуватили в підготовці теракту на шкільній лінійці в Сочі, і він продовжує перебувати під вартою.

Непросто йдуть справи ще з одним українцем, журналістом Павлом Шаройком. Він потрапив до рук білоруського КДБ через чотири місяці після арешту Політики. Шаройка також, як і мінчанина, звинуватили в шпигунстві. Слідом за арештом Шаройка Білорусь оголосила персоною нон грата співробітника українського посольства Ігоря Скворцова.

Цікаво, що таємний суд над Шаройком почався практично синхронно з засіданнями в Чернігівському райсуді за білоруським "шпигуном".

Про те, хто такий Політика, які обставини передували його арешту, чи закінчиться все добрим жестом у вигляді "обміну полонених" між Києвом і Мінськом, читайте в матеріалі "Політика і шпигунство, або Помилка білоруського резидента".