Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК привітало чиновників із 8 березня в оригінальний спосіб

Понеділок, 5 березня 2018, 14:00

Національне агентство з питань запобігання корупції напередодні 8 березня нагадало чиновникам про необхідність декларувати коштовні подарунки.

Відповідне повідомлення НАЗК розмістило у Facebook у понеділок.

"Дорогі жінки, Національне агентство вітає вас із прийдешнім святом весни та краси! І нагадує: якщо Ваш коханий подарує Вам золоту каблучку, вартість якої перевищує 8 810 гривень, не забудьте вказати її в декларації за 2018 рік у розділі: "Доходи, у тому числі подарунки", – йдеться в повідомленні.

НАЗК також зазначає: "якщо Вам пощастило ще більше і ваша нова каблучка виблискує діамантом вартістю більше 88 100 гривень, дозвольте нам порадіти за Вас – повідомте НАЗК про суттєві зміни у Вашому майновому стані до 18 березня".

"Якщо ж справи у вашого чоловіка у минулому році йшли набагато краще, ніж у країни загалом, і він подарував Вам цілий ювелірний гарнітур, вартість якого перевищує 176 200 грн, не забудьте також похвалитись ним наступного року й у розділі "Цінне рухоме майно" декларації", – попереджає НАЗК декларантів.

Наостанок в Національному агентстві з питань запобігання корупції побажали українкам "дорогих подарунків, особливо – дорогих серцю".

Як відомо, Інститут національної пам'яті виступав з ініціативою залишити 8 березня у статусі свята, але робочим днем. Ця пропозиція, однак не знайшла підтримки.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
Усі новини...
Реклама: