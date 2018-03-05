НАЗК привітало чиновників із 8 березня в оригінальний спосіб

Національне агентство з питань запобігання корупції напередодні 8 березня нагадало чиновникам про необхідність декларувати коштовні подарунки.

Відповідне повідомлення НАЗК розмістило у Facebook у понеділок.

"Дорогі жінки, Національне агентство вітає вас із прийдешнім святом весни та краси! І нагадує: якщо Ваш коханий подарує Вам золоту каблучку, вартість якої перевищує 8 810 гривень, не забудьте вказати її в декларації за 2018 рік у розділі: "Доходи, у тому числі подарунки", – йдеться в повідомленні.

НАЗК також зазначає: "якщо Вам пощастило ще більше і ваша нова каблучка виблискує діамантом вартістю більше 88 100 гривень, дозвольте нам порадіти за Вас – повідомте НАЗК про суттєві зміни у Вашому майновому стані до 18 березня".

"Якщо ж справи у вашого чоловіка у минулому році йшли набагато краще, ніж у країни загалом, і він подарував Вам цілий ювелірний гарнітур, вартість якого перевищує 176 200 грн, не забудьте також похвалитись ним наступного року й у розділі "Цінне рухоме майно" декларації", – попереджає НАЗК декларантів.

Наостанок в Національному агентстві з питань запобігання корупції побажали українкам "дорогих подарунків, особливо – дорогих серцю".

Як відомо, Інститут національної пам'яті виступав з ініціативою залишити 8 березня у статусі свята, але робочим днем. Ця пропозиція, однак не знайшла підтримки.