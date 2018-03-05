Киян попереджають про небезпечні бурульки

6-7 березня у Києві очікується ожеледиця, можливе падіння снігу й бурульок із дахів та дерев.

Про це попереджає Київська адміністрація.

6 березня у столиці мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 9-11° морозу, вдень близько 0°.

7 та 8 березня в столиці також буде хмарно з проясненнями.

7 березня вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг і дощ; 8 березня місцями невеликі опади.

Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура 7 березня вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла; 8 березня вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.



"Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і великих деревах утворюються крижані бурульки. Тому особливо небезпечним є перебування біля покрівель і дахів будинків – можливе падіння снігу, льоду та бурульок", - наголосили у КМДА.

Міська влада закликаємо мешканців столиці бути уважними та обережними на вулицях, і дотримуватися рекомендацій, щоб не стати жертвою крижаних бурульок, які можуть впасти на пішохода.

Важливо звертати увагу на наявність криги та снігу на дахах будинків; за можливості ходити на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд; не ходити під деревами; власникам автотранспорту не паркувати свої машини біля будинків.

"Якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум, треба якомога швидше притиснутися до стіни, козирок даху послужить укриттям", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, в Україні починається справжня весна, плюсова температура буде навіть вночі.