В Міноборони запевняють, що жінки в армії служать на рівні з чоловіками

Міністерство оборони України виконує міжнародне зобов’язання згідно програми партнерства Україна – НАТО щодо гендерних питань і забезпечує рівність прав та можливостей жінок та чоловіків.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

"На сьогодні у Збройних Силах України проходять службу близько 25 тисяч жінок, із них – понад 3 тисяч – офіцери. 10 тисяч жінок служать на посадах, які визначають боєздатність ЗС України. Учасниками АТО є більше 6 тисяч жінок, 2 тисячі жінок і зараз виконують бойові завдання у зоні конфлікту на сході країни", – повідомляють у Міноборони.

Окрім цього, понад 31 тисяча жінок працює у Збройних Силах України на цивільних посадах.

У Міноборони наголошують, що з метою дотримання гендерної рівності у ЗСУ за останні два роки було суттєво розширено перелік військово-облікових спеціальностей, які можуть обіймати військовослужбовці-жінки (а це близько 100 спеціальностей).

У зв’язку з цим, орієнтовна кількість військових посад, на які дозволяється призначати жінок становить понад 90 тисяч (до 2016 року — лише 38 тисяч посад).

У Міноборони запевняють, що робота щодо удосконалення дотримання гендерної рівності продовжується.

Зокрема створено відділ з питань гендерної рівності, де працюють військовослужбовці, які контролюють виконання зазначеного питання, окрім цього, в офісі віце-прем’єр міністра з питань Європейської інтеграції працюють жінки — офіцери, які відряджені від оборонного відомства для контролю за цим напрямом на міжвідомчому та державному рівні.

"У зв’язку із вищевикладеним, мусимо зазначити, що питання доцільності призначення окремого радника з гендерних питань належить компетенції міністра оборони, а не інших посадовців органів державної влади", – резюмують у відомстві.

Як повідомлялося, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що в Міноборони має місце невиправданий бюрократичний опір впровадженню державної політики забезпечення гендерної рівності.