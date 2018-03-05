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У Британії госпіталізований колишній російський шпигун

Понеділок, 5 березня 2018, 20:45
У Британії госпіталізований колишній російський шпигун

У Великій Британії в торговельному центрі жінці і чоловікові стало зле. Їх госпіталізували із серйозним отруєнням невідомою речовиною.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією видання, отруєний чоловік – 66-річний російський розвідник Сергій Скрипаль. Його засудили за шпигунство на користь Великої Британії. У 2010 році його передали Лондону в рамках "обміну шпигунами".

Інцидент трапився у британському місті Солсбері. Чоловіка і жінку виявили непритомними на лавці в торговому центрі міста.

За інформацією поліції, чоловік і жінка перебувають у реанімації. Вони в критичному стані, видимих пошкоджень на тілах немає.

Зазначається, що після госпіталізації, торговий центр оточили фахівці в захисних костюмах. Вони чистили прилеглу територію. Саму речовину, якою ймовірно отруїли людей, не ідентифікували.

The Guardian пише, що чоловіка і жінку, ймовірно, отруїли фентанілом.

Крім того, поліція приїхала у будинок Скрипаля у Солсбері.

Як відомо, Сергій Скрипаль є відставним офіцером військової розвідки в Росії. У 2006 році в РФ його ув'язнили на 13 років за шпигунство на користь Британії.

Його засудили за те, що він передав інформацію до таємної розвідки Великої Британії MI6 про російських шпигунів, які працюють під прикриттям у Європі.

В Росії стверджували, що Скрипалю заплатили 100 тисяч доларів за інформацію, яку він надавав з 1990-х років.

Скрипаль отримав притулок у країні у межах обміну між США і Росією у 2010 році. Його помилував тодішній президент РФ Дмитро Медведєв. Тоді Росія, крім Скрипаля, вислала в США Ігоря Сутягіна, Олександра Запорізького і Геннадія Василенка. 

Марія Думанська, УП
Теми: Велика БританіяРосіяшпигунствоСкрипаль
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