У лютому Порошенко отримав майже мільйон банківськими відсотками

У лютому президент України Петро Порошенко отримав 915 266 тисяч гривень як відсотки за вкладами у Міжнародному інвестиційному банку, кінцевим бенефіціаром якого є він сам.

Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані.

Його президент вніс до електронної декларації 5 березня.

Згідно з наданою інформацією, Порошенко задекларував відсотки за трьома вкладами – 100 тисяч 074 гривень, 283 тисяч 543 гривень і 531 тисяча 643 гривень.

Як відомо, у січні 2018 року Петро Порошенко задекларував дохід в сумі 1,029 мільйона гривень у вигляді відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку.

3 листопада 2017 року Порошенко вже вносив до Єдиного реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни у доходах за поточний рік. Там також повідомлялося про отримання процентного доходу від вкладів у МІБ у сумі 1, 082 493 млн гривень.

За 2016 рік Порошенко декларував доходи у сумі 12 295 570 гривень.

У електронній декларації глави держави за 2015 рік містяться дані про права власності у понад 100 компаній в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, на Кіпрі, в Угорщині, Литві і КНР, Британських Віргінських островах та у Нідерландах, зарплата у сумі 121 054 грн, проценти у сумі 12 375 404 та інвестиційні прибутки у сумі 49 665 361 грн.