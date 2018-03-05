У лютому Порошенко отримав майже мільйон банківськими відсотками

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Понеділок, 5 березня 2018, 22:22

У лютому президент України Петро Порошенко отримав 915 266 тисяч гривень як відсотки за вкладами у Міжнародному інвестиційному банку, кінцевим бенефіціаром якого є він сам.

Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані. 

Його президент вніс до електронної декларації 5 березня.

Згідно з наданою інформацією, Порошенко задекларував відсотки за трьома вкладами – 100 тисяч 074 гривень, 283 тисяч 543 гривень і 531 тисяча 643 гривень.

Як відомо, у січні 2018 року Петро Порошенко задекларував дохід в сумі 1,029 мільйона гривень у вигляді відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку.

3 листопада 2017 року Порошенко вже вносив до Єдиного реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни у доходах за поточний рік. Там також повідомлялося про отримання процентного доходу від вкладів у МІБ у сумі 1, 082 493 млн гривень. 

За 2016 рік Порошенко декларував доходи у сумі 12 295 570 гривень. 

У електронній декларації глави держави за 2015 рік містяться дані про права власності у понад 100 компаній в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, на Кіпрі, в Угорщині, Литві і КНР,  Британських Віргінських островах та у Нідерландах, зарплата у сумі 121 054 грн, проценти у сумі 12 375 404 та інвестиційні прибутки у сумі 49 665 361 грн.

Українська правда
Теми: Порошенко декларації гроші
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