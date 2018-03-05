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"Нафтогаз" планує ще один арбітраж проти "Газпрому" - Вітренко

Понеділок, 5 березня 2018, 23:38
Нафтогаз планує ще один арбітраж проти Газпрому - Вітренко

НАК "Нафтогаз" може піти на ще один судовий розгляд з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі - щодо заниженої тарифної ставки.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко, передає "Укрінформ".

"Вартість транзитної ставки територією України є заниженою приблизно у два рази з 2009 року і по сьогодні. І ми будемо, швидше за все, доводити це новим арбітражем. За весь цей час ми недоотримали приблизно 20 млрд доларів. Але це ще треба довести, це наша точка зору", - сказав Вітренко.

У середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту. 

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

Теми: НафтогазГазпром
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