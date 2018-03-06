На Житомирщині у будинку виявили 8 тіл: поліція підозрює отруєння газом

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Вівторок, 6 березня 2018, 01:44

У Бердичеві Житомирської області загинули 8 людей, які перебували в одному будинку.

Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на прес-службу ДСНС у Житомирській області.

"5 березня близько 20:00 у місті Бердичів по вулиці Білопільська, у квартирі одноповерхового житлового будинку на 12 квартир виявлено 8 загиблих осіб, з них 2 дітей. Ознак пожежі не виявлено", - йдеться у повідомленні.

"У квартирі знайшли тіла чоловіка і дружини, власників житла, двох їхніх дорослих дітей (1990 і 1997 років народження), двох онуків - 3-річного хлопчика та дівчинку-немовля. Серед загиблих також є дівчина сина власників квартири і сусідка, яка, за попередньою версією, зайшла до них у своїх справах", - заявили в поліції.

На місці події працює оперативна група ДСНС України у Житомирській області, ГУ Нацполіції у Житомирській області, бригада аварійної служби "Житомиргаз".

Попередньо встановлено, що причиною загибелі людей є отруєння чадним газом. Але остаточну причину смерті людей встановлять експерти.

Також відомо, що у будинку працювало пічне опалення, а у квартирі була розпечена плита. Ймовірно, плита і стала джерелом чадного газу.

Теми: Житомир ДСНС надзвичайна подія
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