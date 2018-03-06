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Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі заявляють, що бойовик погрожував їм автоматом

Вівторок, 6 березня 2018, 02:34

На неконтрольованій території Донбасу під час патрулювання співробітники СММ ОБСЄ потрапили під приціл.

Про це йдеться у звіті організації від 5 березня.

"5 березня о 12:55, коли патруль СММ, що складався з шести членів і двох бронемашин, прямував із заходу на схід до Козацького (непідконтрольний уряду населений пункт в 36 км на північний схід від Маріуполя), вони побачили чоловіка у одязі військового типу, озброєного штурмовою гвинтівкою АК-74, який стояв на контрольно-пропускному пункті на східному краю села.

СММ ОБСЄ бачила, як той цілився з штурмової гвинтівки прямо в перший автомобіль місії, який знаходився приблизно в 120 м на захід від кпп", - йдеться у звіті.

Спостерігачі заявляють, що зупинилися, а водій авто привідчинив двері, попросив невідомого опустити зброю і покликати свого керівника, але той вилаявся і сказав російською: "Їдьте негайно, якщо ви наблизитеся, я стрілятиму".

При цьому, як заявляють в ОБСЄ, він продовжував цілитися в автомобіль спостерігачів.

Спостерігачі поїхали і повернулися до своєї бази в Маріуполі.

Теми: ДонбасОБСЄ
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