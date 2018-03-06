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Доба в АТО: 3 обстріли, є поранений

Вівторок, 6 березня 2018, 05:27
Доба в АТО: 3 обстріли, є поранений

За минулу добу, 5 березня, бойовики 3 рази порушили режим тиші – 1 військовослужбовець зазнав поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО. 

"Друга половина минулої доби, починаючи з 16:00, у районі проведення АТО пройшла без порушень режиму припинення вогню – вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу. Натомість, до того, російсько-окупаційні угруповання 3 рази порушували перемир’я", – йдеться у звіті.

На Луганському напрямку окупанти застосували міномети калібру 82-мм, гранатомети та стрілецьку зброю неподалік Щастя.

З 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів противник вів вогонь поблизу Троїцького.

"На Донецькому напрямку ворог обстріляв захисників Новотроїцького з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї", – наголошують у штабі.

Теми: АТО
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