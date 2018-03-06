Єфремову знову продовжили арешт
Старобільський районний суд Луганської області продовжив до 3 травня тримання під вартою екс-глави парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.
Відповідне рішення суд ухвалив 5 березня, повідомляє Генеральна прокуратура у вівторок.
"Судовий розгляд у кримінальному провадженні триває, наступне засідання відбудеться 06.03.2018 о 10.00", – йдеться також у повідомленні.
Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва.
1 серпня Єфремова взяли під варту
Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".
Захист підсудного неодноразово просив відпустити його з-під варти. Водночас суд вказані клопотання адвокатів відхиляв, вважаючи, що перебуваючи на волі, Єфремов може переховуватися від слідства та погрожувати свідкам.