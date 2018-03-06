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Єфремову знову продовжили арешт

Вівторок, 6 березня 2018, 09:44

Старобільський районний суд Луганської області продовжив до 3 травня тримання під вартою екс-глави парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Відповідне рішення суд ухвалив 5 березня, повідомляє Генеральна прокуратура у вівторок.

"Судовий розгляд у кримінальному провадженні триває, наступне засідання відбудеться 06.03.2018 о 10.00", – йдеться також у повідомленні.

Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва.

1 серпня Єфремова взяли під варту

Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у  у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".

Захист підсудного неодноразово просив відпустити його з-під варти. Водночас суд вказані клопотання адвокатів відхиляв, вважаючи, що перебуваючи на волі, Єфремов може переховуватися від слідства та погрожувати свідкам.

Українська правда

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Теми: Єфремовсепаратизмсуд
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