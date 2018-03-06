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Коцюбинське проголосувало за приєднання до Києва – голова

Вівторок, 6 березня 2018, 10:55

3 березня у селищі Коцюбинське Київської області відбулися громадські слухання, на яких більшість присутніх проголосували за приєднання селища до Києва.

Про це у Facebook повідомила селищна голова Ольга Матюшина.

"Робоча група підрахувала результати голосування під час громадських слухань, хоча день у нас видався, ой який нелегкий... За Київ проголосувало майже 61 %. Проти – 37,5%. Утрималися майже 1,2%. Не зараховано 0,3 % голосів", - написала Матюшина.

За її словами, участь у громадських слуханнях взяли майже 1340 коцюбинців.

"Результати будуть мною направлені до Київради та до парламенту", - додала селищна голова.

Як відомо, 20 травня 2015 року депутати Коцюбинської селищної ради прийняли рішення про приєднання до міста Ірпеня.

За словами місцевих жителів, відбулося це без обговорення – думку громади щодо об’єднання ніхто не спитав.

Більше того, про сесію, на якій голосували це рішення, знали навіть не всі депутати.

Так, за словами активістки і на той час депутата Коцюбинської селищної ради Ірини Федорів, яка тривалий час боролася з забудовниками і знищенням Біличанського лісу, вона про сесію дізналася постфактум.

На наступному засіданні на сесію селищної ради прийшли представники територіальної громади, але їх не пропускали до зали засідань. Частина людей, яка таки потрапила на засідання, кричала депутатам, що не хоче приєднуватись до Ірпеня.

У травні 2016 року Київський апеляційний адмінсуд визнав протиправним і скасував рішення Коцюбинської селищної ради про приєднання селища до Ірпеня без належного проведення громадських обговорень.   

Мер Києва Віталій Кличко підтримує створення єдиної агломерації для об'єднання найближчих до Києва населених пунктів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київська областьКиївмісцева влада
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