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Кортеж Порошенка збив 88-річного чоловіка

Вівторок, 6 березня 2018, 12:43
Кортеж Порошенка збив 88-річного чоловіка

Службовий автомобіль поліції, який супроводжував особу, щодо якої здійснюється державна охорона, збив в центрі Києва літнього чоловіка.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

ДТП сталось на перетині вулиць Шовковичної та Інститутської.

"Чоловік раптово вийшов на проїжджу частину на заборонений знак регулювальника", – пояснив Тракало.

Він додав, що постраждалий – чоловік 1930 року народження. Співробітники поліції, що знаходились в автомобілі, одразу надали йому медичну допомогу.

За попередніми даними, в чоловіка перелом ноги та струс мозку.

Водночас, джерела УП в Нацполіції повідомили, що автомобіль поліції був у кортежі президента Порошенка.

Пізніше прес-секретар Нацполіції Ярослав Тракало повідомив УП, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Він додав, що на місці ДТП тривають слідчі дії, зокрема, поліція вилучає записи з камер відеоспостереження та допитує свідків.

Соня Лукашова для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяДТПКиїв
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