СБУ та прокуратура шукали заборонені книги в Ісламському культурному центрі

В Ісламському культурному центрі у Києві правоохоронці провели обшук та вилучили заборонену літературу.

Про це "Українській правді" повідомив відповідальний за зв'язки з громадськістю ІКЦ Олег Гузік.

За його словами, о шостій ранку, паралельно пройшли обшуки і в ісламському культурному центрі, і вдома у людини, яка працює у Центрі бібліотекарем.

"Було вилучено літературу, яку кілька років тому за рішенням суду було заборонено", - сказав він.

Гузік зазначив, що це були книжки з радикальними мусульманськими поглядами.

"Ми знали, що така література заборонена і вилучали її зі своїх центрів. Звідки вона у нас з'явилася ми не знаємо, мабуть підкинув хтось", - сказав представник центру.

Він додав, що заборонену літературу правоохоронці знайшли не тільки в центрі, а й вдома під холодильником у бібліотекаря та в крамничці на територію культурного центру.

"Що цікаво література, яку вилучено в крамничці, була арабською мовою. Там взагалі не продаються книжки на арабській мові - тільки на українській та російській", - сказав Гузік.

Він зазначив, що представники центру не розподіляють поглядів, які описані у вилученій та забороненій літературі. Та додав, що кілька місяців тому подібні обшуки пройшли у сумській та житомирській ісламській громадах.

"Українська правда" звернулася за коментарем до прес-служби Київської прокуратури. Прокоментувати ситуація там пообіцяли згодом.

На сторінці у Facebook київської прокуратури з'явилася інформація про те, що прокуратура та Служба безпеки України проводять розслідування за фактом можливого розповсюдження творів, що мають пропаганду насильства.

"Київською місцевою прокуратурою №7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами ДЗНД СБ України за фактом можливого розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості за ч.1 ст. 300 КК України", - йдеться у заяві.

"За результатами обшуків вилучено твори, які містять пропаганду культу насильства, жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, що підтверджується висновками експертних досліджень, а також інші види літератури щодо яких буде призначено експертизи. Загальна кількість вилучених примірників складає близько 100 одиниць", - додають прес-службі.

Повідомляється, що у ході досудового розслідування 6 березня місцевою прокуратурою спільно зі співробітниками СБУ на підставі ухвал суду були проведені обшуки у приміщеннях громадської організації у Києві та у Полтаві.