В урядовому кварталі в Києві вбили чоловіка

За підозрою у смертельному пораненні чоловіка у Печерському районі Києва розшукують двох осіб.

Про це інформує прес-служба столичної поліції.

Інцидент стався вранці у дворі будинків по вулиці Лютеранській. Від отриманих ножових травм 37-річний місцевий житель помер в кареті "швидкої". Поліція встановлює обставини злочину та розшукує винуватця.

З показів свідків поліція склала фотороботи осіб, які можуть бути причетні до нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

вік – 35-37 років, зріст – 170 см, кругле обличчя з неголеністю, середній ніс, темні очі, повні губи, худорлявої статури.

вік – 40-45, зріст – 180 см, витягнуте худе обличчя, довгий ніс, середні очі, тонкі губи, худорлявої статури.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України, це – тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого.

Тих, хто впізнає зображених осіб, просять терміново повідомити про це за номером 102.