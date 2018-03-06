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В урядовому кварталі в Києві вбили чоловіка

Вівторок, 6 березня 2018, 14:12

За підозрою у смертельному пораненні чоловіка у Печерському районі Києва розшукують двох осіб.

Про це інформує прес-служба столичної поліції.

Інцидент стався вранці у дворі будинків по вулиці Лютеранській. Від отриманих ножових травм 37-річний місцевий житель помер в кареті "швидкої". Поліція встановлює обставини злочину та розшукує винуватця.

 

З показів свідків поліція склала фотороботи осіб, які можуть бути причетні до нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

вік – 35-37 років, зріст – 170 см, кругле обличчя з неголеністю, середній ніс, темні очі, повні губи, худорлявої статури.

 

вік – 40-45, зріст – 180 см, витягнуте худе обличчя, довгий ніс, середні очі, тонкі губи, худорлявої статури.

 

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України, це – тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого.

Тих, хто впізнає зображених осіб, просять терміново повідомити про це за номером 102.

Українська правда
Теми: криміналполіціяКиїв
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