У Сирії розбився російський літак: загинули 32 людини

Під час заходу на посадку на сирійському аеродромі Хмеймім зазнав аварії російський транспортний літак Ан-26.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ.

"Шостого березня близько 15:00 (мск) під час заходу на посадку на аеродромі Хмеймім зазнав аварії російський транспортний літак Ан-26. За попередніми даними, на борту літака перебувало 26 пасажирів і 6 членів екіпажу. Усі вони загинули", - йдеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, повітряне судно зіткнулося з землею, не долетівши близько 500 метрів до злітно-посадкової смуги.

При цьому, як пише ТАСС, у військовому відомстві сказали, що причиною авіакатастрофи могла стати технічна несправність.

"Згідно з доповіддю з місця, вогневого впливу по літаку не було", - додали в Міноборони.