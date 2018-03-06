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Порошенко ввів санкції проти банків з російським капіталом

Вівторок, 6 березня 2018, 15:19
Порошенко ввів санкції проти банків з російським капіталом

Президент Петро Порошенко затвердив санкції проти чотирьох банків з російським капіталом.

Відповідний указ глава держави підписав 6 березня.

Цей документ вводить в дію рішення РНБО від 1 березня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

"Санкції у вигляді запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб застосовуються до ПАТ "Сбербанк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", ПАТ "ВТБ Банк" та ПАТ "БМ Банк"", - йдеться в повідомленні.

Санкції застосовуються строком на 1 рік.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Забезпечення реалізації і моніторингу ефективності санкцій покладене на Кабмін і Нацбанк.

Міністерство закордонних справ має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів.

Як відомо, 1 березня Порошенко зазначив, що обмеження відносно банків з російським капіталом дієві і їх варто продовжувати.

Того ж дня РНБО ухвалила рішення про продовження санкцій щодо українських дочірніх структур російських державних банків, термін яких закінчувався в березні цього року.

Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізіціі та продажу фінустанов.

Україна 23 березня 2017 року терміном на рік запровадила санкції проти всіх п'яти структур російських держбанків, які працюють в Україні: українських Сбербанку та ВТБ, "БМ Банку" ("внучки" ВТБ), Промінвестбанку ("дочки" ЗЕБ) і VS Bank ("внучки" Сбербанку).

Теми: ПорошенкосанкціїбанкиРосія
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