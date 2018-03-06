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Синоптики попереджають про опади: мокрий сніг, дощ, ожеледь

Вівторок, 6 березня 2018, 15:19

Найближчої доби в Україні очікується значне підвищення температури, але погода буде похмурою і з опадами.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У західній і південній частині країни прогнозуються опади, переважно у вигляді дощу, вдень на Закарпатті сильні опади; температура вночі близько 0°, вдень 2-8° тепла; в Криму та на півдні Одеської області вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° тепла.

На решті території очікується мокрий сніг та дощ, вночі і вранці місцями ожеледь; температура вночі 0-5° морозу, в східних, Сумській та Полтавській областях 6-11° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.

На дорогах країни ожеледиця, вночі, вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях та в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 7 березня очікується мокрий сніг та дощ, вночі та вранці слабка ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Державна служба з надзвичайних ситуацій також попереджає про лавинну небезпеку в горах.

За даними Укргідрометцентру 7 березня у високогір’ї Закарпатської області зберігається, а у горах Івано-Франківської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

7-8 березня у горах Львівської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

8 березня в Україні прогнозується невеликий мокрий сніг і дощ, лише в південних регіонах вдень і більшості західних областей - без істотних опадів.

Вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Чернігівській і Сумській областях 1-6° морозу, вдень в південній і західній частині 4-9° тепла, на півдні Одещини та Закарпатті 10-12°).

У Києві 8 березня невеликий мокрий сніг і дощ. Вночі на дорогах подекуди можлива ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Теми: погода
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