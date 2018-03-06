У Харкові припинили діяльність проповідників, які мордували алкозалежних

У Холодногірському районі Харкова викрили низку псевдореабілітаційних центрів, де пацієнтів мордували та "лікували" молитвами.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

В центрах примусово утримували та нібито надавали медичну допомогу алко- та наркозалежним. Курс "лікування" складався переважно з молитов та релігійних обрядів.

Правоохоронці визволили близько 200 громадян, яких утримували проти їх волі.

Наразі встановлено, що організували псевдолікувальний заклад проповідники однієї з протестантських релігійних організацій. Зловмисники винайняли три приватні будинки на території Холодногірського району Харкова, куди обманом заманювали пацієнтів.

Оголошення про "лікування" розміщували в мережі інтернет, роздруковували листівки та розклеювали їх по місту. Вартість послуги становила від 3 до 8 тисяч гривень на місяць залежно від платоспроможності родичів.

Коли людина потрапляла до закладу, у неї забирали документи, мобільний телефон та всі особисті речі. Утримували пацієнтів в антисанітарних умовах. Приміщення були облаштовані решітками. Людей замикали та не випускали на вулицю.

"За спробу втечі або відмову від "лікування" жорстоко карали - селили до підвалу або змушували днями прибирати туалети тощо", - йдеться в повідомленні.

Розпочалося досудове розслідування за ч. 1 ст. 126 (побої та мордування), ч.ч. 2.3. ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу.