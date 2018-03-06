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Призначено новий судовий розгляд щодо командира "Беркута"

Вівторок, 6 березня 2018, 19:16

Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Солом’янського районного суду Києва та призначив новий розгляд кримінального провадження стосовно командира оперативної групи "Беркут", якого звинувачують у протидії акціям протесту під час Євромайдану.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Солом’янського районного суду Києва про повернення обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням командира оперативної групи № 2 ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України в м. Києві у перешкоджанні діяльності народних депутатів України, професійній діяльності журналістів, а також у перевищенні влади при затриманні в ніч з 22 січня 2014 року на 23 січня 2014 року учасників рухів "Автомайдан" та "Євромайдан" на Кріпосному провулку у місті Києві", - йдеться у повідомленні.

Відповідну скаргу подав прокурор на ухвалу Солом’янського районного суду Києва від 26 жовтня 2017 року.

Тоді суд повернув прокурору обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню Логвиненка А.Д. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 351, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу.

За результатами апеляційного розгляду суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і призначив новий розгляд у суді першої інстанції.

Українська правда
Теми: судБеркутпрокуратура
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